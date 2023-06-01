مجلس مدينة الشيخ زويد يعلن صرف تعويضات جديدة لـ25 مواطنا أضيرت منازلهم

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أسماء 25 من المواطنين تقرر صرف تعويضات لهم ممن أضيرت منازلهم من الحالات المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم 2023/6/5 ببطاقة الرقم القومى كلا حسب تواجده.

والحالات التى تقرر صرف تعويضات لهم هم محمد سلیم سلامة حسین، عيده محسن محمد جبر، صلاح سلام سالم صلاح، حسین محمد حسن القنجه، شریف موسى هويشل حمود، عبدالسلام أسعد سلامة منصور، جمعه محسن محمد سالم، سلامة مسلم عياش أبو الخضير، ورثة المرحوم/ عواد حماد عواد، محمد سلیم سالم سليمان، صباح فرج سالم السبع، حسن سويلم رافع أبو ماشى، أشرف أحمد سالم حسن، سعيد سليمان عودة عيادة، شيماء محمد عبدالله حسن، عماد سليمان عودة عيادة، عایشة مسعد أحمید حماد، أحمد حريز سليمان سالم، محمد مصطفى غانم سلامة، سلامة محمود سلامة على، سلامة صباح سلامة صبح، على سليمان عوض حجوج، أميرة سويلم خليل سلامة، منصور موسى أمضيحى زارع، مسفر محمد حمدان على.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش.

وتضمن البيان كشفا بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 24/5/2023 إلى 8/6/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( ارض وضع يد )، عدد المزارعين 9 مزارع، تبدأ باسم جميلة سلامة مسلم صبيح، وتنتهى باسم أحمد سويلم عيد.