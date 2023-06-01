ما هو العلم الموجود على سيارة زفاف ولى العهد الأردنى والأميرة رجوة؟.. صور

كتب محمد جمال

تساءل الكثيرون من المتابعين للزفاف الملكى للأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد الأردنى، عن العلم الموجود على سيارة الزفاف، خاصة وأنه مختلف عن العلم الأردنى المعتاد.

والعلم الموجود على سيارة الزفاف هو العلم الخاص بولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، بحسب سكاى نيوز.

وكان الديوان الملكى الأردنى قد حدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بولى العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قبل أيام من موعد الزفاف.



الأميرالحسين والأميرة رجوة

ويمثل هذا العلم، بحسب الجريدة الرسمية، الأمير الحسين ولى العهد، ويأتى على شكل حزم من الأشعة باللون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر ترتبط بها نجوم سباعية تلتف حول تاج فضي.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن ألوان العلم لها دلالات قومية كما هو العلم الأردني، إذ يمثل كل لون خلافة إسلامية كالآتي:

الحزمة السوداء تمثل العباسيين والبيضاء الأمويين والخضراء الفاطميين، فيما يحمل اللون الأخضر رمزية إضافية لأنه مرتبط تقليديًا بالإسلام والمسلمين عمومًا، وهناك أيضًا الحزمة الحمراء التى تمثل سلالة الهاشميين والثورة العربية الكبرى.



العلم

تمثل النجمة السباعية آيات سورة الفاتحة السبع وتعبر عن وحدة الشعوب العربية، وأما التاج الفضى فيرمز إلى النظام الملكى، ويمثل سمو ولى العهد، وهو يقع فى وسط النجمة ليعبر عن توسطه جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردنى.

تعليمات استخدامه

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعليمات استعمال العلم الخاص بولى العهد، بمقتضى المادتين 4 و 5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.

وتنص التعليمات الصادرة فى الجريدة الرسمية، على أنه:

يرفع علم ولى العهد أمام أو فوق مقر إقامته الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً، كما يرفع أمام أو فوق مكتب ولى العهد فى الديوان الملكى الهاشمي.

ينزل علم ولى العهد عن الديوان الملكى الهاشمى عند مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.

يحظر أن يلامس طرف العلم الأرض أو الماء أو موطئ القدم.

لا يجوز استخدام علم ولى العهد لأغراض الزينة.

لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولى العهد فى مكان واحد.

لا يجوز رفع علم ولى العهد فوق الفنادق أثناء السفر فى الخارج.

لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولى العهد.

لا يجوز وضع علم ولى العهد على اللباس العسكرى لضباط وضباط صف وأفراد مجموعة الأمن الخاص به.

لا يرفع علم ولى العهد مع أعلام الدول الأجنبية.

لا يجوز بأى حال تنكيس علم ولى العهد.

كما تنص المادة 6 من التعليمات على أنه يراعى عند رفع علم ولى العهد ما يلي:

أن يكون فى الجهة اليسرى من مكتب ولى العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردنى إلى يمينه عند جلوسه فى مكتبه أو فى صالة الاستقبال.

أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له.

أن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.

فى حين تنص المادة 7 من التعليمات على "أنه تلغى تعليمات استعمال علم ولى العهد لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات".

وتنص المادة 8 على أن "يصدر رئيس التشريفات الملكية القرارات اللازمة لتنفيذ".