لصوص مركبات التوك توك بالتبين: نفذنا 5 وقائع سرقة بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات التوك توك بالتبين، أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترف المتهمين بمكان تواجد كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما وتم ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، حال استقلالهما مركبة "توك توك " قيادة الأول "مجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة التبين، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

و بمناقشتهما أقرا بسرقة الدراجة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة بإستخدام المركبة المضبوطة.