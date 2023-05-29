كيف يساعد ماء الليمون على إنقاص الوزن؟

كتب – حسام الشقويرى

يصنع ماء الليمون من خلال مزج عصير فاكهة الليمون (ليمون حامض) مع الماء. ويمكنك شربه باردًا أو ساخنًا ، ويمكنك إضافة أشياء مثل قشر الليمون أو النعناع أو العسل أو التوابل مثل الكركم لجعله أكثر إثارة ، ويعتبر ماء الليمون بديلاً منعشًا وصحيًا للمشروبات المعبأة ، وقد تكون شعبيته بسبب احتواء عصير الليمون على مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول. إذا كنت تحاول إنقاص الوزن ، فإن شرب ماء الليمون بدلاً من القهوة أو الشاي في الصباح له فوائد أكثروفقا لما نشره موقع health

كيف يمكن لماء الليمون أن يدعم رحلة إنقاص الوزن؟

انخفاض السعرات الحرارية



ماء الليمون هو مشروب منخفض السعرات الحرارية. على سبيل المثال ، إذا صنعت ماء الليمون عن طريق عصر نصف ليمونة في كوب كامل من الماء ، فستستهلك حوالي ستة سعرات حرارية فقط، ومن ناحية أخرى ، يحتوي كوب عصير البرتقال المحلى على حوالي 100 إلى 200 سعرة حرارية. لذلك ، فإن استبدال المشروبات غير الصحية والسكرية مثل المشروبات الغازية أو العصائر بماء الليمون سيكون وسيلة فعالة للغاية لخفض السعرات الحرارية الفارغة غير الضرورية.

وعلى الرغم من أن عصير الليمون ليس خاليًا من السعرات الحرارية ، إلا أنه لا يزال لديه القدرة على المساعدة في تقليل إجمالي السعرات الحرارية اليومية. نتيجة لذلك ، يمكّنك هذا المشروب من خلق عجز في السعرات الحرارية لإنقاص الوزن.

تقليل الجوع والرغبة الشديدة

يمكن أن تساعد ألياف البكتين ، الموجودة في قشور الليمون ، في محاربة الرغبة الشديدة في الجوع. ومع ذلك ، قد لا يحتوي عصير الليمون على كمية كافية من هذه الألياف. اخلطي الليمون مع معطفه ولبه.

في حين أنه لن يحرق أي دهون زائدة ، فإن ماء الليمون يساعدك بشكل غير مباشر على إنقاص الوزن عن طريق معالجة آلام الجوع. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يخلق شعورًا بالامتلاء ، مما يعني أنك لن تضطر إلى تناول الكثير من الطعام لتشعر بالرضا.

يعطي دفعة للطاقة

الماء المنقوع بالليمون مع النعناع كمشروب قبل التمرين يزود جسمك بالطاقة. كما أن له تأثير مهدئ على جهازك العصبي. و يتم تنشيطك لإكمال جلسة التمرين وحرق السعرات الحرارية.

مصدر للترطيب

الترطيب المناسب ضروري لجميع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم ، بما في ذلك فقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر حيوي إذا كنت تريد إنقاص وزن الماء. يمكن أن يؤدي شرب ماء الليمون الساخن أو البارد إلى تحسين الترطيب. إذا وجدت صعوبة في شرب الماء العادي ، فإن إضافة ماء الليمون يمكن أن يجعله أكثر قبولا.