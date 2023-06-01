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كانت بالقاهرة.. عودة طالبة الشرقية المتغيبة عن أسرتها

الخميس، 01 يونيو 2023 12:18 ص
كانت بالقاهرة.. عودة طالبة الشرقية المتغيبة عن أسرتها الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  تغيب إحدى الفتيات بمحافظة الشرقية.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) ، بتغيب كريمته (طالبة) عقب خروجها من المنزل لتعنيفه لها لإهمالها فى دراستها وأضاف بأنها تُعانى من مرض نفسى ، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها.. وبتاريخ (26) الجارى حضر لديوان المركز شقيق المتغيبة ، وبرفقته شقيقته المتغيبة وقرر بعودتها وأنها كانت متواجده خلال فترة غيابها بالقاهرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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الداخلية



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