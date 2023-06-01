كانت بالقاهرة.. عودة طالبة الشرقية المتغيبة عن أسرتها

كتب محمود عبد الراضي

نُشر على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تغيب إحدى الفتيات بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) ، بتغيب كريمته (طالبة) عقب خروجها من المنزل لتعنيفه لها لإهمالها فى دراستها وأضاف بأنها تُعانى من مرض نفسى ، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها.. وبتاريخ (26) الجارى حضر لديوان المركز شقيق المتغيبة ، وبرفقته شقيقته المتغيبة وقرر بعودتها وأنها كانت متواجده خلال فترة غيابها بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.