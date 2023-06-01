فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان اليوم.. اعرف الخطوات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تبدأ مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، الخميس، فى تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنقضى 2022/2023، ولمدة 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

أكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أنه على ولى الأمر أن يتقدم بطلب التظلم لمدير المديرية، ويحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيهاً، للمادة الواحدة، مشيرا إلى أنه فى حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأوضح، أن خطوات التقدم تشمل:

- يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير المديرية طبقاً للنموذج المطبوع.

- توريد مبلغ 20 جنيها عن كل مادة بديوان المديرية طرف / وليد عبد الرءوف مختار "خزينة المديرية".

- تسلم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب بنات الإعدادية "شرق محطة السكة الحديد بأسوان".

وكان محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت نحو 75.83 %، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61 % للإعدادية المهنية.