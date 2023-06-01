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عودة العمل بمقار نيابات شمال سيناء بعد 8 سنوات من نقلها لمحكمة الإسماعيلية

الخميس، 01 يونيو 2023 11:21 ص
عودة العمل بمقار نيابات شمال سيناء بعد 8 سنوات من نقلها لمحكمة الإسماعيلية محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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يبدأ اليوم العمل بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 2944 لسنة 2023 بشأن إنهاء العمل بقراره السابق صدره فى  2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية وإعادتها إلى مقرها بعد 8 سنوات بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بضاحية السلام بمدينة العريش.
 
وكان الجريدة الرسمية نشرت فى 10 مايو قرار وزير العدل، رقم 2944 لسنة 2023، والذى تضمن انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 4105 لسنة 2015 الصادر فى 21 مايو 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية وإعادتها إلى مقرها بمحكمة شمال سيناء الابتدائية- ضاحية السلام- بمدينة العريش.
 
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4105 لسنة 2015.
 
وتضمن القرار بأنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من يوم الخميس 1 يونيو 2023.
 
 

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