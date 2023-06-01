عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. وانتظام الملاحة فى قناة السويس.. صور

شهدت محافظة الإسماعيلية عاصفة ترابية مع نشاط كبير للرياح على معظم الأنحاء خاصة على الطرق السريعة والصحراوية مع تحذيرات للمواطنين من التواجد قرب الأشجار أو المنازل المتهالكة أو أعمدة الكهرباء.

وزادت حدة الرياح بشكل كبير على المناطق الشمالية من المحافظة فى مدن فايد ومدينة الإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق والقنطرة غرب والطرق المؤدية من والى محافظة القاهرة.

ولم تتأثر حركة المعديات وعبور السفن على طول المجرى الملاحى لقناة السويس بالعاصفة وتعمل بشكل منتظم لنقل العابرين من الشرق إلى الغرب والعكس مع استمرار العمل بمعديات السيارات والكبارى العائمة على قناة السويس.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار.

وقالت وزارة الصحة أن أهم التعليمات التى يجب اتباعها هى:

1- وضع أدوية الحساسية فى الحقيبة عند الخروج وتناولها فى مواعيدها التى يحددها الطبيب.

2- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

3- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار فى الغرف

7- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل فى مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

5- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل فى وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية

6- يفضل الجلوس فى أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

7- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلانات

وتبقى هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسينى وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.