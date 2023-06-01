طقس الشرقية غير مستقر أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الخميس منذ قليل، انطلاق رياح مثيرة للأتربة والرمال مع هطول الأمطار بشكل بسيط لم تؤثر على الحركة المرورية، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 38 والصغرى 27 درجة ونسبة سقوط أمطار 7% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 21% والرياح 16 كم/ ساعة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.