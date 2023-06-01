أمطار متوسطة ورياح شديدة تضرب القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن محافظة القليوبية ، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة، علي أنحاء متفرقة رغم ارتفاع درجات الحرارة بكافة أنحاء المحافظة، ولم تؤثر هذه الأمطار علي سير الحركة المرورية بمدن المحافظة، كما شهدت أيضا شدة حركة الرياح المثيرة للأتربة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم علي أغلب الأنحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الآن علي القاهرة إلي 32 درجة والرؤية الأفقية الي 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلي تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة، وتبقي هذه الأجواء مستمرة الي الغد حتي يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة .

و يشهد اليوم الخميس ، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.