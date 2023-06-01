طريق السويس يتحول لظلام دامس فى "عز الضهر" بسبب العاصفة الترابية.. صور

كتب عبد الرحمن سيد - كريم عبد العزيز

تسببت العاصفة الترابية في حلول الظلام على طريق السويس الصحراوى، وسط تواجد الخدمات المرورية أعلى الطريق وتنظيم حركة السيارات، كما تسبب الأتربة في سقوط لوحة إعلانات على الطريق ويتواجد رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانعدام الرؤية على طريق السويس الصحراوى بسبب ظهور عاصفة ترابية، وسقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى الطريق في قطاع له ناحية القاهرة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات ويوجد متابعة دورية لغرفة العمليات لرصد اى معوقات لحركة السيارات.



























