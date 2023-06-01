اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 05:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طريق السويس يتحول لظلام دامس فى "عز الضهر" بسبب العاصفة الترابية.. صور

الخميس، 01 يونيو 2023 04:06 م
طريق السويس يتحول لظلام دامس فى "عز الضهر" بسبب العاصفة الترابية.. صور عاصفة ترابية بطريق السويس الصحراوى
كتب عبد الرحمن سيد - كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسببت العاصفة الترابية في حلول الظلام على طريق السويس الصحراوى، وسط تواجد الخدمات المرورية أعلى الطريق وتنظيم حركة السيارات، كما تسبب الأتربة في سقوط لوحة إعلانات على الطريق ويتواجد رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانعدام الرؤية على طريق السويس الصحراوى بسبب ظهور عاصفة ترابية، وسقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى الطريق في قطاع له ناحية القاهرة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات ويوجد متابعة دورية لغرفة العمليات لرصد اى معوقات لحركة السيارات.

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 
 
6
 

 

7
 

 

 


إدارة المرور

اخبار الحوادث

طريق السويس

العاصفة الترابية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة