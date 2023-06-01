اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالشروع فى قتل شخص بالقاهرة بسبب خلافات الجيرة

الخميس، 01 يونيو 2023 08:35 م
ضبط المتهمين بالشروع فى قتل شخص بالقاهرة بسبب خلافات الجيرة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخران بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 مايو الماضى تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة بين (طرف أول "الشاكى" مصاب بجروح متفرقة بالجسم) طرف ثان ("شخصين" – جميعهم مقيمون بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثان إصابته المشار إليها.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة

الداخلية

حوادث

خلافات الجيرة



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