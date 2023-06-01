"صحة الدقهلية": حريق مستشفى دكرنس بعيد عن المرضى ولا يوجد خسائر فى الأرواح

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن قوات الحماية المدنية سيطرت، على حريق محدود نشب داخل مخزن الرواكد بمستشفى دكرنس العام، مشيرًا إلى أن الحريق وقع بعيدًا عن مبانى تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى ولم يسفر عن أى خسائر بالأرواح.

وتم التحرك على الفور والدكتورة هبه الشريف مدير الطب العلاجى، والدكتور هانى جمعة، والدكتورة نجلاء فتحى مدير الرعاية الحرجة، والدكتورة بسمة شوكت مديرة الحضانات والعمليات، علاوة على الدكتور يوسف الزينى مدير الإدارة الصحية، والدكتورة آمال بركات رئيسة المركز الى موقع الحريق للوقوف على تداعيات الحادث.

هذا وقد حرص وكيل وزارة الصحة على التواجد لحين إتمام السيطرة على الحريق واطمئن على المرضى داخل المستشفى واستمرارية عمله بكامل طاقته فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

وكانت قيادات الحماية المدنية والشرطة قد تلقت إخطارًا صباح اليوم يفيد بنشوب حريق بمستشفى دكرنس وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، حيث انتقلت عربات وقيادات الشرطة بقيادة العميد أحمد عبد الرحمن مأمور المركز ورجال الإسعاف وسيارات المطافى بالمدينة على موقع الحادث.