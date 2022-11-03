وكيل صحة سوهاج يتابع حالة مصابى حادث الطريق الصحراوى الشرقى وإعلان الطوارئ ببنك الدم

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور سامى النجار وكيل وزرة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، والدكتور حسن محروس مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية الحالة الصحية للمصابين والذين تم نقلهم للمستشفيات الجامعية والتعليمية بالمحافظة، والتنسيق مع مديرى المستشفيات التي استقبلت الحالات من أجل سرعة التعامل معها وإدخال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل جراحى عاجل إلى غرف العمليات وتم رفع حالة الطوارئ ببنك الدم وكافة المستشفيات للتعامل مع الحادث.

كان الطريق الصحراوى الشرقى شهد قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة 24 ووفاة 6 آخرين وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور إلى مكان الحادث لمتابعة عملية نقل المصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارتين ميكروباص ووجود متوفين ومصابين وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ما بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 إتجاه بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم ه ع أ 4521 تتبع إدارة مرور سوهاج وبين السيارة " ميكروباص" وتحمل لوحة معدنية رقم 8532 ص أ ط تتبع إدارة مرور قنا.

نتج عن حادث التصادم بين السيارتين بعد عملية الحصر ونقل المصابين إصابة 24 شخصا ووفاة 6 آخرين من مستقلى السيارتين تم الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى .

وعلى جانب آخر انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور وعدد من القيادات الأمنية إلى الطريق الصحراوى الشرقى لمتابعة الحادث ومتابعة أعمال نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



الدكتور حسن محروس مدير إدارة الطب العلاجى يتابع وصول المصابين (1)



الدكتور حسن محروس مدير إدارة الطب العلاجى يتابع وصول المصابين (2)



وكيل صحة سوهاج يتابع وصول المصابين للمستشفيات