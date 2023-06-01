"شعاع" تبدأ اليوم تسجيل قراءات عدادات المياه بمناطق الهرم وجنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن أنه بدءا من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، تقوم شركة "شعاع" للخدمات العامة برفع قراءة عدادات المياه بمناطق الهرم وجنوب الجيزة، كمرحلة أولى، وذلك فى إطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء.

وأوضحت الشركة، أن الهدف من التعاقد مع شركة شعاع التغلب على شكاوى العملاء من قراءة عدادات المياه، والعمل على دقة المحاسبة، وإصدار الفاتورة وفقًا لقراءة فعلية للعداد نتيجة انتظام الكشف على العدادات.

وأشارت الشركة أن المرحلة الأولى من التعاقد تبدأ بمناطق الهرم وجنوب المحافظة وتستمر لمدة ثلاثة شهور، ويليها المرحلة الثانية لتشمل مناطق الكيت كات وشمال المحافظة.