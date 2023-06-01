اليوم السابع
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سفيرة النرويج بمصر: برنامج " فرصة " نجح فى توفير حياة كريمة للشباب

الخميس، 01 يونيو 2023 02:03 م
سفيرة النرويج بمصر: برنامج " فرصة " نجح فى توفير حياة كريمة للشباب سفيرة النرويج بمصر
الشرقية - إيمان مهنى

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قالت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصر، أن هناك تعاون بين النرويج ومنظمة العمل الدولية من أجل توفير فرص عمل للشباب، لافتا أننا سعداء بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية فى تطوير برنامج فرصة بد، لخلق فرصة عمل وتوفير حياة كريمة للشباب، وتاهليهم وتدريبهم لسوق العمل. 
 
موضحة أن ملتقى التوظيف اليوم المنعقد بالشرقية، هو جزء من مشروع منظمة العمل الدولية الممول من الحكومة النرويجية، من أجل توفير فرص عمل للباحثين من عائلات التكافل والكرامة.
 
وعن تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، قالت لـ " اليوم السابع"، النرويج ملتزمة فى شراكتها مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأعربت سعادتها لزيارة محافظة الشرقية، أنها سوف تكرر الزيارة فى خلال الفترات مقبلة.
 
جاء ذلك على هامش افتتاحها ملتقى توظيف برنامج “فرصة “ بمحافظة الشرقية، فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب فى مصر، والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدى برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".
 
يعقد الملتقى على مدار يوم كامل لدعم الشباب الباحثين عن العمل فى قرى "حياة كريمة" وأسر "تكافل وكرامة" بصالة المغطاة بالزقازيق، بحضور مهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر، وأريلد أوكنيفاد، مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون إيثار سليمان، مستشارة التعاون الإنمائى بسفارة النرويج فى مصر، إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر وإريتريا، ونشوى بلال، مديرة مشروع تشغيل الشباب فى مصر: التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج "فرصة".
 
يشمل الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التى تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا. ستقوم شركات القطاع الخاص بالمحافظة وخارجها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها واستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى، كما سيتم تقديم خدمات توظيفية أخرى مثل التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم فى مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهنى والمشورة للشباب الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا. 
 
سيتيح الملتقى الفرصة طلبات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5% وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم صندوق مكافحة الإدمان وبرنامج "فرصة" خدماتهما على هامش الملتقى. 
 
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الشرقية

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منظمة العمل الدولية



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