اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 03:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس امتحانات الأزهر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

الخميس، 01 يونيو 2023 03:00 ص
رئيس امتحانات الأزهر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أمس الأربعاء انتهت أعمال التصحيح، ويجرى الآن أعمال الرصد، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27/5/2023.

الشهادة الاعدادية الازهرية

الازهر الشريف

الابتدائية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة