رئيس امتحانات الأزهر ينفى تعديل جدول الشهادة الثانوية.. ويؤكد: تبدأ 3 يونيو

كتب لؤى على

نفى الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تعديل جدول امتحانات الشهادة الثانوية، مشدداً على أن الجداول التى يتم تداولها غير صحيحة، مؤكداً أن الجدوال التى سبق وأعلن عنها هى المعتمدة ولم يحدث بها أى تغيير، كما أنها تبدأ يوم 3 يونيو القادم.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمى والأدبى 141509طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالى 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهى يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

وبالنسبة للقسم الأدبى، تبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهى الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

القسم العلمى

السبت 3 يونيو: الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو: القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو: الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو: الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو: الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو: الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو: النحو

السبت 24 يونيو: الكيمياء

الأثنين 26 يونيو: الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك

الاثنين 3 يوليو: الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو: البلاغة

السبت 8 يوليو: التوحيد

الأثنين 10 يوليو: الصرف

الأربعاء 12 يوليو: التفسير

القسم الأدبى

الأحد 4 يونيو: الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو: البلاغة

الأحد 11 يونيو: الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو: النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو: التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو: الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو: الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو : التوحيد

الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية



القسم العلمى



القسم الادبى