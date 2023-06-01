وأضاف الفرا - فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية - أن تلك الخطوة تأتي انسجامًا مع موقف الاتحاد الأوربي، الذي يعتبر تلك المُستوطنات غير شرعية ومقامة فوق أراضى الغير.

وطالب الفرا الاتحاد الأوروبي بالانتقال من خطوة "وسم" و"تمييز" مُنتجات المستوطنات المستوردة لدول الاتحاد، إلى منع إدخالها نهائيًا.