ختام فعاليات قافلة جامعة المنصورة الطبية "جسور الخير" بمدينة الشيخ زويد

الدقهليه شريف الديب

اختتمت قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (20)" فعالياتها مساء اليوم الخميس، الموافق 1 يونيو 2023م بمدينة الشيخ زويد، وذلك بعد أن قدمت خدماتها على مدار الأسبوع لأهالي مدينة العريش خلال الفترة من 27 – 31 مايو 2023م، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر – رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت فاعليات هذا اليوم عدة أنشطة متنوعة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لأهالي مدينة الشيخ زويد وتوفير الخدمات الطبية المجانية للسكان، وأعلنت الدكتور إيمان أبو الفضل – المدير الفني والإداري بالقافلة، أن جهود القافلة الطبية اليوم الخميس أسفرت عن إجمالي (1748) حالة طبية مستفيدة، حيث تم توقيع الكشف الطبي لـ(1016) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى (66) حالة سونار على البطن، (11) دوبلر، (17) إيكو، (23) أشعة مقطعية، (72) أشعة عادية، (18) رنين، (38) رسم قلب، (89) نظارات، (187) مقياس نظر، وإجراء (211) تحليل، مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، وتحويل (45) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

كما تضمنت فعاليات القافلة اليوم أيضاً تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث ساهم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في تقديم عدد من الفقرات وورش العمل لأكثر من (125) طفل حيث تم تنظيم ورش عمل لإعادة تدوير الاكواب البلاستيك وعمل مقلمة (نحلة - وردة - تاج - نضارة)، عمل خروف من الورق، وورش عمل للرسم الحر والطباعة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

وأعرب الدكتور محمود المليجي عن سعادته البالغة لنجاح فعاليات القافلة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي خلال فترة تواجدها بمدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل إنجاح فعاليات هذا العمل الوطني، حيث صرح بأن جهود القافلة الطبية على مدار الأربعة أيام أسفرت عن إجمالي (11521) حالة طبية مستفيدة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية القافلة، بالإضافة إلى إجراء (2) عملية جراحية، وتحويل (135) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة، كما تم تقديم العديد من الفقرات الترفيهية والتعليمية وورش العمل لأكثر من (1335) طفل.

ومن جانبه ثمن الدكتور شريف خاطر الجهود التي يبذلها جميع أعضاء القافلة لتحقيق أهدافها وتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي، ووجه الشُكر لجميع القيادات العسكرية بالمنطقة لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة وتعاونهم الفعّال في إنجاح القافلة. كما أكد على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر وإمكانيات لخدمة مدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وعلى أهمية التعاون المجتمعي بين الجهات المختلفة في تحقيق التنمية وتعزيز الروابط الاجتماعية.