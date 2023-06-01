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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن "700 جندي من قوات الناتو، انتقلوا بالفعل إلى كوسوفو"، مستدركاً: "لكن هذا لا يعنى رفض الحل السلمى للنزاع فى هذه المنطقة".

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الأمين العام للحلف أكد في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى أوسلو لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، الخميس، أن "الناتو يؤيد تماماً المفاوضات بين بلجراد وبريشتينا"، وذلك "على غرار ما يأمل به الاتحاد الأوروبي أيضاً".

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إصابة 52 شخصا خلال الاشتباكات فى كوسوفو، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت بوابة كوسوفو على الإنترنت أن قوات الأمن الدولية التابعة لـ"الناتو" استخدمت القوة ضد الصرب في بلدية زفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا.