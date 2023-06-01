وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الأمين العام للحلف أكد في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى أوسلو لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، الخميس، أن "الناتو يؤيد تماماً المفاوضات بين بلجراد وبريشتينا"، وذلك "على غرار ما يأمل به الاتحاد الأوروبي أيضاً".