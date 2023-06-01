حالة الجو فى الغربية.. أمطار خفيفة وسحب كثيفة والسماء يكسوها اللون الأصفر.. صور

الغربية مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية قبل قليل لهطول أمطار خفيفة محملة بالأتربة مع ارتفاع فى درجات الحرارة، وغطت السحب الكثيفة سماء محافظة الغربية، يكسوها اللون الأصفر بسبب الأتربة الكثيفة.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ تحسبا لهطول أمطار غزيرة فى أى وقت، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.