توقعات باستمرار هطول الأمطار على الإسكندرية غدا مع نشاط فى حركة الرياح

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية هطول امطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة بالإسكندرية، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من موجة للتقلبات الجوية الربيعية.

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية غدا الجمعه، استمرار تكاثر السحب الرعدية يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة و الصحراوية .

وشهدت محافظات مصر منخفض خماسينى، وأجواء شديدة الحرارة وعاصفة ترابية ضربت أغلب أنحاء الجمهورية، وتمتد للقاهرة الكبرى مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، وسط حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه للمرة الأولى فى ربيع 2023 متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتعرض إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) اليوم الخميس وغدا الجمعة ، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .