تموين أسوان تضبط 495 مخبزا مخالفة

أسوان- صلاح المسن

أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان ، بأنه يتم تشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة واستغلالها بشكل غير مشروع، ومحاسبة المتلاعبين فيها.

وأضاف مدير عام التموين بأسوان في "تصريحات صحفية" بأنه بالتوازى مع جهود توريد القمح لموسم الحصاد الحالى، فقد واصلت أجهزة المديرية جهودها على مدار الشهر الماضى حيث نجحت فى مجال السيطرة على المخابز في ضبط 495 مخالفة ، وفى مجال الأسواق تم ضبط 302 مخالفة ، وهو الذى توازى مع ضبط 5814 مخالفة عبارة عن مضبوطات متنوعة.

من ناحية أخرى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 كان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن نجاح جهود أجهزة المحافظة فى توريد 174 ألف طن و 338 كجم من المستهدف لكميات القمح للموسم الحالى بإجمالى 191 ألف طن ، ولفت محافظ أسوان، بأنه تم توريد 131 ألف طن و 558 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى.

فيما أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان،" بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان إستكملت الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح ، والوصول لهذا الإنجاز ، وتخطى نسب المستهدف ، وهو الذى تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل أردب تم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، بواقع 8 جنيه لكل كيلو كحافز للمزارعين الذين قاموا بتوريد الأقماح المحلية ، مع تنفيذ التوجيهات المتعلقة بصرف كمية 11 ألف و 320 طن للمزارعين حتى الآن.