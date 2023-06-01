تحديد درجات القبول بالثانوى العام والفنى بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية

محمود طه حسين

تستعد المديريات التعليمية، لوضع وتحديد درجات القبول بتنسيق الثانوى العام والفنى، عقب إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية ، حيث تضع المديريات التعليمية درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى حسب المجاميع بالشهادة الإعدادية وانخفاضها أو ارتفاعها، حيث أكدت المديريات أن لكل مديرية تنسيق قبول بالثانوى العام والفنى، وليست درجات القبول موحدة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه سنويا يتم قبول قرابة 600 ألف طالب بالثانوى العام ومثلهم في الثانوى الفني.

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع

أوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.