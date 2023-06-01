اليوم السابع
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تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها

الخميس، 01 يونيو 2023 10:23 م
تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها متهم- أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة وخاصة المنسوجات مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام كشفت شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المنسوجات  دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، و أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
 
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين ك تخصصا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح ، فكشفت  ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص ) بتضررهم من (شخصين) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى صناعة وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالكى مصنع للمنسوجات، مقيمان بمحافظة الغربية ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,3 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

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