اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 03:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل.. قانون العمل يحدد جزاءات العامل التأديبية

الخميس، 01 يونيو 2023 02:30 ص
تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل.. قانون العمل يحدد جزاءات العامل التأديبية موظفون - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد قانون العمل الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل، إذ تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل، ونصت المادة 60 من القانون على: الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هي:

1 - الإنذار.

2 - الخصم من الأجر.

3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

فيما نصت المادة 61 من ذات القانون على: "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.

بينما نصت المادة 62 على: "لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

 


قانون العمل

العامل وصاحب العمل

توقيع جزاءات على العامل

المنشآت

اليوم السابع بلس

جزاءات العامل

فصل العامل



الموضوعات المتعلقة

لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش موازنة هيئة تنمية الصعيد.. اليوم

الإثنين، 29 مايو 2023 09:00 ص

أجندة مزدحمة للجان النوعية بمجلس النواب.. موازنة وزارة العدل 2024 على طاولة "الخطة".. الخارجية تستضيف وزيرة الهجرة.. الصحة تعقد جلسة استماع عن "الخلايا الجذعية أمل للمصابين بسرطان الدم"

الإثنين، 29 مايو 2023 09:00 ص

وزير المالية يكشف الحقائق أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الضريبة على الدخل.. يؤكد: لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. وزيادة الإعفاء الضريبى 50% من 24 لـ36 ألف جنيه.. وهناك رفع جديد لحد الإعفاء قريبا

الإثنين، 29 مايو 2023 05:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة