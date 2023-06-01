اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 08:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة.. اليوم

الخميس، 01 يونيو 2023 07:00 ص
بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة.. اليوم رياض الأطفال - أرشيفية
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024 اليوم الخميس 1 يونيو، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

وأكدت المديرية أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/kg.html

ونوهت المديرية على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة تشمل أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.


رياض الأطفال

التقديم لرياض أطفال

تعليم الجيزة

مدارس الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

إجراءات الفحص الطبى للمتقدمين لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية ببنى سويف

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:15 م

"تعليم أسوان" تعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:26 م

تقديم رياض الأطفال بكفر الشيخ 2023/2024.. اعرف الموعد والمستندات المطلوبة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:00 ص

فتح باب التقديم لمراحل رياض الأطفال بالشرقية الخميس المقبل

الخميس، 25 مايو 2023 03:23 م

إجراءات التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال وأولى ابتدائى ببنى سويف

الخميس، 25 مايو 2023 01:49 م

لو عايز تقدم لابنك.. التعليم توضح طريقة التسجيل إلكترونيا لرياض الأطفال والأول الابتدائى

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:19 م

التعليم تعلن موعد التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة