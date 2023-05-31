نتيجة أولى وثانية ثانوى 2023 بالجيزة فى المدارس الأسبوع المقبل

كتبت – مرام محمد

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وإعلان نتائج طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 في كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة الأسبوع المقبل، للتسهيل على الطلاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الإثنين.

وفتحت المديرية باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.