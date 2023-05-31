اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة أولى وثانية ثانوى 2023 بالجيزة فى المدارس الأسبوع المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:33 م
نتيجة أولى وثانية ثانوى 2023 بالجيزة فى المدارس الأسبوع المقبل محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وإعلان نتائج طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

 

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 في كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة الأسبوع المقبل، للتسهيل على الطلاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

ويُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الإثنين.

 

وفتحت المديرية باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.


نتيجه أولى ثانوى

نتيجه ثانيه ثانوي

نتيجه الصف الأول الثانوى 2023

نتيجة الصف الثاني الثانوي بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي بالجيزة 2023

نتيجة الصف الثاني الثانوي في الجيزة

نتيجه الصف الأول الثانوى في الجيزه

نتيجة أولى وثانية ثانوي

موعد ظهور نتيجه الصف الأول الثانوي

نتيجه أولى ثانوي 2023 في الجيزة

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:00 ص

إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة فى المدارس الأسبوع المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:00 ص

بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم.. اعرف الخطوات

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:00 ص

محافظ الجيزة يعتمد غدا نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2023

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:00 ص

نتيجة الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:34 ص

لطلاب الشهادة الإعدادية.. خطوات الحصول على نتيجة نهاية العام 2023

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:00 ص

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال ساعات

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:36 ص

مدارس الجيزة تعلن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 السبت المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:45 ص

تلقى طلبات المتضررين من نتائج الشهادة الإعدادية بشمال سيناء الأحد القادم

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة