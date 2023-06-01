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اللواء عادل الغضبان يلتقى الأنبا تادرس مطران بورسعيد

الخميس، 01 يونيو 2023 10:02 ص
اللواء عادل الغضبان يلتقى الأنبا تادرس مطران بورسعيد جانب من اللقاء
بورسعيد - محمد عزام

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد ، وذلك خلال زيارته للكنيسة في إطار الزيارات المتبادلة بين محافظ بورسعيد و قيادات الكنيسة. 
 
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مشددا على أن الوطن يتطلب مزيد من الوحدة لتخطي كافة التحديات وإنجاز التنمية المنشودة،  كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون 
 
ومن جانبه، وجه مطران بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة،  متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين  الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.
 
 
المحافظ الأنبا تادرس
المحافظ الأنبا تادرس

المحافظ في مقر الأنبا تادرس
المحافظ في مقر الأنبا تادرس

 
 
 


 

 


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