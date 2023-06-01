"القومى للمرأة" يهنئ رانيا يحيى عضوة المجلس لحصولها على جائزة الدولة للتفوق

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس لحصولها على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، والتى منحها لها المجلس الأعلى للثقافة.

كما توجه المجلس بالتهنئة إلى السيدات الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام 2023.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجوائز المستحقة لسيدات متميزات صاحبات إنجازات وإسهامات عظيمة فى مختلف المجالات، مؤكدة أن هذه التكريمات هى نتاج لجهد كبير وعمل شاق لسنوات طويلة عملن فيها بإخلاص وتفاني ونجحن في إثبات ذاتهن والوصول إلى لحظة التكريم متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح.

ويذكر أن الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة، عازفة لآله " الفلوت" بدار الأوبرا المصرية، ولها العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية فى العديد من الصحف والمجلات.

ويأتى من بين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام 2023 كل من :

الدكتورة هناء جوهري فى مجال العلوم الإجتماعية والدكتورة دليلة الكرداني أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة على على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون ، والروائية هالة البدرى فى مجال الآداب، وفى جوائز الدولة التشجيعية وفى "مجال الآداب"، فاز بفرع "السرد القصصى والروائي"، كل من "شيرين فتحى محمد رجب، عن رواية "خيوط ليلى"، ونورا ناجى أحمد حسن صقر، عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، وبفرع "الترجمة من العربية وإليها"، فاز كل من "بسنت عادل فؤاد حسنى، عن الكتاب المترجم بعنوان "عميان بافيا السبعمئة" ،وفاز بفرع "الإعلام والتواصل الاجتماعى وتكنولوجيا المعلومات"، سها أحمد سعيد محمد بليغ، عن كتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون ج2، ج3، وفازت بفرع "علوم الإدارة"، الدكتورة نرمين فتحى أحمد شحاتة.

وفاز بفرع "الثقافة العلمية"، الدكتورة ولاء حامد محمود محمد الزنارى، وفاز بفرع "ديموقراطية الثقافة والواقع المصري"، "الدكتورة حنان كمال عبد الغنى أبو سكين، عن بحث بعنوان "ملامح الدعاية الانتخابية فى ضوء الضوابط القانونية لانتخابات مجلس النواب 2020"، وفى فرع "عائد الاستثمار فى البشر على الاقتصاد القومي"، فازت بها الدكتورة نهى سامى صبحى محمود عمر.