السجن المؤبد لمتهم بترويج الحشيش في التجمع الخامس

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس أنه تلقي معلومة أكدتها تحرياته باتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده وأبصره بالطريق العام محرزا " كتر"، وبتفتيشه عثر بحوزته علي ست قطع لجوهر الحشيش، وقد أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.