الديوان الملكى الأردنى ينشر أول صورة رسمية من حفل زفاف ولى العهد

كتب أحمد جمعة

نشر الديوان الملكى الأردني، الخميس، أول صورة رسمية من حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما.

صدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف بلقب الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم.

وتوجه ولي العهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر.

يسير الموكب الأحمر في المملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية.

وفي عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.

وكان ارتداء الشماغ الأحمر والأبيض جزءاً من الموكب بالإضافة إلى مرافقة ثماني سيارات لاند روفر وإحدى عشرة دراجة نارية، وفي بعض المناسبات كانت تستخدم الخيول والجمال بالإضافة إلى فرقة القوات المسلحة التي تعزف القربة في مثل هذه المناسبات.

ومن أهم المناسبات التي يستخدم فيها الموكب الأحمر؛ افتتاح البرلمان ويوم الجيش الأردني وعيد الاستقلال وزيارات رؤساء الدول.

وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد.

ووفقا لبيان الأمن العام، سيتم عمل 3 مواقع احتفالات (مقابل السفارة الكويتية، بجانب السفارة الكندية، وعلى الدوار الخامس نفسه)، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن موقع احتفال (بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب (موقع احتفال فني).

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

وشهد الملك عبد الله الثانى بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله، ورجوة السيف، فى قصر زهران مساء اليوم الخميس.

وعقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف فى قصر زهران.

وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله استقبلا فى قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويشار إلى أن رجوة خالد السيف وصلت إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.