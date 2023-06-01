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الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بأسوان وتضبط 17 قطعة سلاح

الخميس، 01 يونيو 2023 11:11 ص
الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بأسوان وتضبط 17 قطعة سلاح حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان ، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كوم أمبو – دراو – نصر النوبة – أسوان – إدفو) ، وقسمى شرطة أول وثان أسوان.
 
أسفرت جهودها عن ضبط (17) قضية سلاح نارى، بمضبوطات (3 بنادق آلية – 2 مسدس - 4 بنادق خرطوش - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (17 متهم  "لعدد 10 منهم معلومات جنائية وضبط (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام) بحوزة (16 متهم لعدد 10منهم معلومات جنائية) وتنفيذ عدد (806) حكم قضائى متنوع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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