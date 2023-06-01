الجزائر تدعّم أسطولها الجوى.. عقد مع "إيرباص" لاقتناء 7 طائرات متنوعة

وكالات

وقّعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بالأحرف الأولى، عقدا مع المصنع الأوروبي "إيرباص" لاقتناء 7 طائرات من ذات الحجم الكبير ومن طرازات متنوعة.

وتم توقيع العقد الأربعاء في الجزائر العاصمة، خلال حفل نظم على مستوى القطب التكنولوجي التابع للخطوط الجوية الجزائرية بالعاصمة.

ومن خلال هذا العقد، ستشرع شركة "إيرباص" في تزويد الخطوط الجوية الجزائرية بخمس طائرات من طراز A 330-900 (مقياس 280-320 مقعدا) وطائرتين أخريين من نوع A 350-1000 (مقياس 350-450 مقعدا)، بحيث سيتم تسليم الطائرات الأولى خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حسب الشروحات التي تم تقديمها خلال مراسم التوقيع.

ووقع العقد كل من المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ونائب رئيس المبيعات لمنطقة إفريقيا وبلاد الشام لشركة "إيرباص"، هادي عاكوم، بحضور مسؤولين من وزارة النقل والوكالة الوطنية للطيران المدني والعديد من كوادر الشركتين.

وفي منتصف مايو المنصرم، وقعت الخطوط الجوية الجزائرية أيضا، اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية، للسير في إجراءات اقتنائها لمجموعة طائرات البوينغ الـ8.

وأشارت "الجزائرية" إلى أن أول طائرة أمريكية من هذا الطراز، ستدخل الخدمة بحلول العام 2027.

هذا وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجّه بالإسراع في تدعيم الخطوط الجوية والبحرية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، من خلال - اقتناء طائرات وبواخر جديدة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون، أطلقت شركة الطيران الجزائرية في وقت سابق استشارة دولية لاقتناء 15 طائرة جديدة.