الأمن يكشف تفاصيل تسمم 3 أشخاص من أسرة واحدة في البدرشين:"لا شبهة جنائية "

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، تحريات لكشف ملابسات تسمم 3 أشخاص، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة في البدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض 3 أشخاص من أسرة واحدة، للتسمم في البدرشين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص من أسرة واحدة، أصيبوا بحالة تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على بقايا الطعام لفحصه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.