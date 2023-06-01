الأرصاد الجوية تطالب المواطنين بالابتعاد عن الأشجار ولوحات الإعلانات حتى السبت

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استمرار سوء الأحوال الجوية سيستمر لغدا الجمعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة، سيكون على أغلب المحافظات الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية وبعض المناطق في القاهرة الكبرى.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس الذي تقدمه الإعلامية مروة شتلة،: "سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلو متر، بالإضافة إلى سحب رعدية، مما عطل الرؤية الأفقية، طبعال درجات الحرارة ستظل مرتفعة غدا وأمطار خفيفة ورعدية، ومع يوم السبت يختلف الجو وتنخفض درجات الحرارة ومتوقع أن تصل 34 على القاهرة الكبرى، مع توقف الأتربة والرياح".

ونصحت مرضى الجيوب الأنفية والشعب الهوائية، بعدم الخروج فى ظل هذه الأجواء، أو ارتداء الكمامات، كما حذرت من الاقتراب من الأشجار والبنايات المتهالكة ولوحات الإعلانات، حتى يوم السبت.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.