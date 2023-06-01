افتتاح ملتقى توظيف برنامج "فرصة" في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت محافظة الشرقية ملتقى توظيف برنامج “فرصة “، فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب فى مصر، والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدى برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

يأتى ملتقى التوظيف عقده ضمن أنشطة برنامج " فرصة " بوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، وذلك فى إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يعقد الملتقى على مدار يوم كامل لدعم الشباب الباحثين عن العمل فى قرى "حياة كريمة" وأسر "تكافل وكرامة" بصالة المغطاة بالزقازيق، بحضور مهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر، وأريلد أوكنيفاد، مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون إيثار سليمان، مستشارة التعاون الإنمائى بسفارة النرويج فى مصر، إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر وإريتريا، ونشوى بلال، مديرة مشروع تشغيل الشباب فى مصر: التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج "فرصة".

يشمل الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التى تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا. ستقوم شركات القطاع الخاص بالمحافظة وخارجها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها واستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى، كما سيتم تقديم خدمات توظيفية أخرى مثل التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم فى مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهنى والمشورة للشباب الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا. سيتيح الملتقى الفرصة طلبات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5 %وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم صندوق مكافحة الإدمان وبرنامج "فرصة" خدماتهما على هامش الملتقى.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات لتعاونهم الدائم والمثمر مع المحافظة للتصدى لظاهرة البطالة بتوفير 2000 فرصة عمل للشباب خلال الملتقى التوظيفى اليوم داخل محافظة الشرقية 20 شركة.

وثمن محافظ الشرقية مجهودات مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتى ابريل 2023 تم توفير 109604 فرصه عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصه عمل لذوى الهمم باعتبارهم شريك أساسى فى بناء وتنمية المجتمع أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة استطاعت من خلال تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " توفير 55 ألف و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و46 مليون جنيه من خلال تنفيذ 18 ألف و333 مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو 2023م بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب لاقامة مشروعات لهم تر لهم دخلا ثابتا وتوفر لهم حياة كريمة.

وقالت السيدة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر أن "تلتزم دولة النرويج بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر لعام 2030. ويعد التعاون مع منظمة العمل الدولية فى مصر لمشروعات توظيف الشباب إحدى الطرق التى نترجم بها هذا الالتزام إلى عمل. ملتقى التوظيف هذا هو جزء من مشروع منظمة العمل الدولية الممول من الحكومة النرويجية فى محافظة الشرقية، الذى يهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن عمل من عائلات التكافل والكرامة وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، والهدف من ذلك هو تحسين فرصهم فى الانضمام إلى سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادى. كما أود أن أعرب عن تقديرنا للحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية وجميع المشاركين، ويسعدنى أننا ندعم هذه الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع، مع إحداث تأثيرات ملموسة على حياة الناس. تظل النرويج ملتزمة فى شراكتها مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ".

و صرح إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر وإريتريا أن " تظل منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم التوظيف كجزء من سعى البلاد لتحقيق نمو شامل ومستدام ؛ وبالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، تعمل منظمة العمل الدولية نحو تحقيق أجندة مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُظهر ملتقى التوظيف هذا، إلى جانب الأدوات الأخرى المعتمدة لتعزيز سياسات وبرامج سوق العمل النشطة، التزام منظمة العمل الدولية بدعم فرص العمل وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة. 3

برنامج تشغيل الشباب فى مصر التابع لمنظمة العمل الدولية: التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج "فرصة" ممول من الحكومة النرويجية ويقدم نهجًا برنامجيًا لخلق فرص العمل فى المجتمعات الريفية التى يمكن توسيع نطاقها داخل قرى مبادرة" حياة كريمة ".

و من المتوقع أن يستفيد حوالى 4000 شاب وفتاة من فرص العمل التى ستتاح فى الملتقى، حيث يتم مشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية، وسيتم توفير فرص عمل فى مختلف القطاعات مثل الصناعة، الأعمال الخدمية، الزراعة والأغذية. هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا المقدمة من عدد من الشركات والتى تتضمن: تأمين صحى، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا.

و الجدير بالذكر أن جميع الخدمات المقدمة خلال ملتقى التوظيف هى خدمات مجانية بدون أى مقابل مادى من أجل مساعدة مستفيدى برنامج "فرصة" من أبناء " تكافل وكرامة" فى الحصول على فرص عمل ملائمة لتحسين ظروفهم الاقتصادية وأوضاعهم المعيشية.