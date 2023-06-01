اليوم السابع
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استمرار أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية فى القليوبية 2023.. وهذا موعد إعلان النتيجة

الخميس، 01 يونيو 2023 05:00 ص
استمرار أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية فى القليوبية 2023.. وهذا موعد إعلان النتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام عملية التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، موضحة أنه من المقرر أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى محافظة القليوبية اعتبارا من الأسبوع الأول فى شهر يونيو بحد أقصى 12 يونيو عقب الانتهاء من أعمال المراجعة للنتيجة التى بدأت فور انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضى.
 
وأوضحت وكيل الوزارة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فى الموعد المحدد وإعلان الأوائل وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور على موقع المديرية على الإنترنت.
 
وقالت سماح إبراهيم، إنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق داخل كنترول التصحيح لإنهاء العمل بكل دقة تمهيدا للإعلان عنها فى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر يونيو المقبل وبحد أقصى 12 يونيو ويمكن الحصول عليها عقب الاعتماد وإتاحتها بالمدارس عقب ذلك.
 
وكشفت، أن أسباب التأخير الرئيسية فى تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، هو وجود كنترول واحد فقط على مستوى المحافظة التى تضم 12 إدارة تعليمية، على عكس باقى المحافظات، وهو ما تسعى المديرية فى العمل على حلها وتوفير بدائل أخرى فى القريب العاجل، مشيرة إلى أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سيتم إتاحتها إلكترونيا للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس على موقع المديرية على الإنترنت.

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