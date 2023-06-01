ارتباك مرورى نتيجة حريق سيارة بعد اصطدامها بكشك فى المهندسين

كتب عبد الرحمن سيد

اندلع حريق داخل سيارة بعد اصطدامها بكشك وعمود إنارة أسفل عقار سكنى بشارع البطل أحمد عبد العزيز فى المهندسين، مما أدى إلى ارتباك حركة السيارات فى الاتجاهين وانتقلت سيارات إطفاء إلى المكان لمحاولة إخماده.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة وكشك بشارع البطل أحمد عبد العزيز وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين بالفحص الأولى اصطدام سيارة كانت تسير بسرعات عالية بكشك ثم عمود إنارة أسفل عقار سكنى بالشارع، ويجرى رجال الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة على النيران.