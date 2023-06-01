إنهاء 134 طلب تصالح بمخالفات البناء بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

سلسلة من النجاحات والخدمات المميزة يقدمها رجال مجلس مدينة الأقصر للمواطنين فى كافة القطاعات، حيث كشف رئيس مدينة الأقصر اللواء دكتور علي الشرابى، عن حصاد نسب معدلات الإنجاز خلال شهر يناير حتى شهر مايو 2023 م، وذلك فى بعض الإدارات التابعة لمجلس مدينة الأقصر، وذلك من خلال التقرير الوارد من المهندسة سلوى فهيم مدير المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر.

ويقول رئيس مجلس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تضمن التقرير الطلبات المقدمة من المواطنين في عدة مجالات وهي كالآتي:- (16) طلب بيان صلاحية على 119 لسنة 2008، و(2) طلب ترخيص على 119 لسنة 2008، و(3) بيان صلاحية اشتراطات بنائية جديدة، و(1) ترخيص بناء اشتراطات بنائية جديدة، و(50)توفيق أوضاع محل عام سارية – مؤقتة، و(2) رخص محلات، وفي مجال التصالح بلغ عدد طلبات التصالح المسددين المبالغ خلال تلك الفترة بإجمالي عدد (134) طلب.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه في قطاع النظافة والتجميل فقد تم تنفيذ حملات نظافة يومية وإزالة التراكمات بجميع الأحياء، وذلك بصفة مستمرة مقسمة على ثلاث ورديات للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية والحدائق والميادين العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين ، وقد أسفرت حملات النظافة خلال تلك الفترة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع رؤساء المناطق التابعة للمدينة وبمعاونة فرقة التدخل السريع ، عن رفع (21542) طن قمامة و(12179) طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.

وأكد اللواء على الشرابي، أنه فى مجال مخالفات البناء أفاد المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسيه، بأنه تم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر التالية:- (تحرير عدد (٤٨) محاضر إيقاف أعمال بناء، وعدد (٤٢) جنحة مخالفات مباني، وتنفيذ عدد (٤٧) إزالة)، وفي مجال البيئة أفاد مسؤول إدارة شؤون البيئه طارق يوسف سعد الله مدير الإدارة إنه تم تحرير عدد (١٨٧) محضر بيئة خلال الفترة المعنية.

أما فى قطاع عربات الحنطور التى كانت تحدث أزمة فى شوارع الأقصر، فقد أكد رئيس المدينة على إنه تابع أعمال إحلال وتركيب حفاضات خيول جديدة لعربات الحنطور، لمكافحة والحد من مخلفات الخيول بالشوارع بصورة عشوائية، حيث قام برفقة مسؤولي حي وسط وجنوب والمتابعة الميدانية وإدارة النقل البطئ بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل البطئ، بتنفيذ أعمال إحلال وتركيب عدد (25) حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي الذي ينبغي أن يظهر عليه أصحاب الحناطير أمام السائحين والضيوف الأجانب وزائري المحافظة، وأكد أنه على أصحاب الحناطير ضرورة التوجه إلى النقابة لصرف باقي الحفاضات وسرعة تركيبها، مؤكداً على أنه تم منح مهلة أقصاها عشرة أيام فقط لتركيب الحفاضات وأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق قانون البيئة علية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إنه فى قطاع شكاوى المواطنين يتم عقد فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذي يعقده أسبوعياً للمواطنين، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، حيث يتلقى شكاوى من الأهالى خلال الفعاليات، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، ويتم التوجيه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، وفي إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.

أما عن أبرز المشروعات التى تمت على أرض مدينة الأقصر، فيقول رئيس مدينة الأقصر اللواء على الشرابى، إنه تم دعم فكرة مشروع شبابى مميز ونجح فى إحداث طفرة جديدة فى دعم الشباب والأهالى والسائحين فى مدينة الأقصر، وهو "شارع مصر بالأقصر" والذي يقع بمدخل المدينة بمنطقة العوامية بموقع مميز يستقبل السائحين القادمين من المزارات السياحية غرباً ويستقبل الأهالى فى منطقة خضراء بديعة طوال اليوم، حيث إنه الفترة الماضية وصلت أعداد العربات المتنقلة فى تلك المنطقة لـ13 عربة تقدم مختلف المأكولات السريعة والمشروبات المتنوعة، حيث يتم إستخراج تراخيص وحدات الطعام المتنقلة بمجلس مدينة الأقصر بصورة ميسرة تيسيراً على الشباب، ويتم متابعة العمل داخلها عبر حملات وجولات دورية للتأكد من تقديم أفضل خدمات واشتراطات بيئية وصحية وسلامة غذاء للمواطنين.

وخلال الأيام الماضية تم تنظيم عدة حملات على تلك العربات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية وسلامة الغذاء داخلها لضمان تقديم أفضل خدمات للأهالى، حيث قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وفرع الأقصر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تحت إشراف جابر البدري عبد ربه مدير فرع الهيئة بالمحافظة، بتشكيل لجنة لشن حملة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمدينة الأقصر، وذلك للتأكد من التزامها باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقامت الحملة بمتابعة التزام أصحاب وحدات الطعام المتنقلة باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتأكد من وجوب تسجيل هذه الوحدات بهيئة سلامة الغذاء، حيث أنه لا يسمح بأي منشآت لوحدات الطعام المتنقلة بالترخيص من المحافظة إلا بعد حصولها على شهادة من هيئة سلامة الغذاء، كما أنه لا يجوز مخالفة الوحدات لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 3 لسنة 2019 والخاص بشأن الاشتراطات الفنية لوحدات الطعام المتنقل، كما قامت الحملة برصد عدد من المخالفات داخل الوحدات المتنقلة، وتم منح مهلة (15) يوماً للوحدات لتوفيق أوضاعها وإستيفاء جميع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء والبيئة.