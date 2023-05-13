مدينة الأقصر تنظم حملة لرفع الإشغالات ومخالفات الكراسي والمظلات وعربات الحنطور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء علي الشرابي، حملة تمشيطية مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، وتكثيف أعمال حملات رفع الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين ورفع جميع المظاهر العشوائية، تحقيقاً للانضباط العام بكافة مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة شوارع سيالة بدران ونجع بدران والهيلتون وساحة أبو الحجاج، وأسفرت الحملة عن رفع 13 كرسيا و2 مظلة، و2 ميزان، إشغالات المقاهي خاصة بالجزر الوسطى بشارع سيالة بدران والمحال التجارية والباعة الجائلين، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن مجلس مدينة الأقصر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه اضاف رئيس مدينة الأقصر، وقال أنه تم أيضاً التحفظ على عدد 2 دراجة ومصادرتها بساحة أبو الحجاج، ومراجعة تراخيص لعدد 2 عربة حنطور بمنطقة أبو الحجاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك بالحملة رجال مباحث المرافق، وأحمد عوض الله رئيس منطقة شمال ورجال الحي وأحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي وكيل الإدارة وبمعاونة رجال المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.

فيما قاد العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برفقة القيادات الشرطية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة أرمنت الوابورات، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات رفع الإشغالات على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على العشوائية فى حركة سير السيارات، والذى يؤثر بالسلب على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.