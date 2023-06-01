إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية الشطبية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة أشخاص 7 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية الشطبية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى بقرية بهجورة لتلقي العلاج اللازم.