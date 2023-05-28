كشف تفاصيل مقتل موظف بسبب الميراث في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل مقتل موظف بنجع حمادي، بسبب خلافات على الميراث، وأوضحت التحريات، أن خلافات على الميراث بين المجني عليه وشقيقه، دفعت المتهم للتخلص من شقيقه بعدة طعنات.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع علي.أ، 47 عاما، موظف، بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران التابعة للغربي بالسلامية بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

