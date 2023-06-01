إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة وخفيفة نتيجة تصادم سيارتين على وصلة أم قمر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتم نقل مصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبى بالإسماعيلية بينما تم إسعاف 4 مصابين آخرين فى مكان الحادث ورفضوا النقل للمستشفى.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على وصلة ام قمر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة وخفيفة تم نقل احد المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبى وتم إسعاف 4 مصابين اخرين فى مكان الحادث ورفضوا النقل للمستشفى.