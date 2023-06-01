اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر سقوط لافتة إعلانية فى الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس، 01 يونيو 2023 04:26 م
إصابة شخصين إثر سقوط لافتة إعلانية فى الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية عاصفة ترابية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب شخصان بإصابات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهما لسقوط لافتة إعلانية بحى المنتزه بوسط مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

البداية بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بسقوط لافتة إعلانية بحى المنتزه وسط مدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم.

 

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

يشار إلى أن محافظة الشرقية شهدت اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة، صاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

 


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