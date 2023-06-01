اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية بطنطا

الخميس، 01 يونيو 2023 01:27 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية بطنطا اسعاف
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا _ محلة منوف أمام مدخل مجمع كليات سبرباى، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث على طريق طنطا محلة منوف مركز طنطا، انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بينهم حالتين اصابتهما خطيرة اثر انقلاب دراجة نارية يستقلونها، تم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


محافظة الغربية

طنطا

اخبار الحوادث

حادث

مستشفى جامعة طنطا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة