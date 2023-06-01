اليوم السابع
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الخميس، 01 يونيو 2023 06:42 م
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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

الخميس، 01 يونيو 2023 06:27 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد طريق كفر الشيخ دسوق بالقرب من دوران قرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ، تصادم سيارة ملاكي بميكروباص نتج عنهم إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات وغيرها من الإصابات.
 
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من دوران قرية محلة القصب، التابعة لدائرة المركز، نتج عنه إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم.
 
فيما دفعت إدارة مرور كفر الشيخ بالدوريات المرورية وذلك لتسهيل حركة سير السيارات في موقع الحادث وتأمين عملية دخول وخروج سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين فى الحادث.

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