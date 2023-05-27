اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

السبت، 27 مايو 2023 04:55 م
إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة والاسعاف، إشارة بانقلاب سيارة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق،أدى لإصابة 5 أشخاص وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من نورا محمد إبراهيم، 33سنة، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وفتوح بسيوني فتوح، 44 سنة، مصاب بجرح وكدمات وسحجات، وعبد الغني فتوح بسيوني، شهرين، تحت الفحص، ورحمة فتوح عبد الغني،11 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عيد السحت، 45 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم.

 

 

 

 


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