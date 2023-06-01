اليوم السابع
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استجابة للمواطنين..

إزالة تعديات على جراج بالدقى وإعادة فتحه لانتظار السيارات

الخميس، 01 يونيو 2023 09:24 ص
إزالة تعديات على جراج بالدقى وإعادة فتحه لانتظار السيارات حملة إزالة جميع الأعمال المخالفة والإشغالات
كتبت - مرام محمد

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استجاب حي الدقي لشكاوى قاطني العقار 21 الكائن بشارع مكة بجوار نادي الصيد من غلق مدخل الجراج بالتعدي عليه بأعمال مخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة فحص طلبات المواطنين والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم.
 
وعلى الفور شن الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق تحت إشراف المقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة جميع الأعمال المخالفة والإشغالات وإعادة فتح الجراج واستخدامه في الغرض المخصص له.
 
يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، وإدارة الإشغالات، حملة مسائية مكبرة، بشارع الأنصار، استجابة لشكاوى السكان من وجود باعة جائلين.
 
أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات من الشارع وضبط 6 سيارات ميكروباص مخالفة لخط السير وتحرير غرامات فورية للمخالفين.
 

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